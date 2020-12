Handwerk: Friseurkette Klier in der Insolvenz

Wolfsburg /Oldenburg /Emden Ausgerechnet im vorweihnachtlichen Geschäft wird in vielen Friseursalons um Jobs gebangt: Die Firma Klier, das Schwergewicht der Branche, ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise drückte Deutschlands größte Friseurkette in die Insolvenz. Das entsprechende Verfahren über das Vermögen der Klier Hair Group (KHG) mit Sitz in Wolfsburg wurde am Dienstag eröffnet.

Wie viele Stellen gefährdet sind, ist bisher unklar. „Die KHG kämpft um jeden Standort und will so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten“, ließ das Unternehmen mitteilen. Es lasse sich aber nicht seriös sagen, wie viele Salons im Rahmen des Insolvenzverfahrens schließen müssten.

Derzeit betreibt Klier nach eigenen Angaben in Deutschland rund 1350 Salons und Shops – darunter etwa ein Dutzend im Oldenburger Land und Ostfriesland – mit etwa 8500 Beschäftigten. Dazu kommen noch rund 100 Salons in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Auch Marken wie Essanelle oder Super Cut gehören dazu.