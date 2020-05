Probleme bei VW mit Assistent

Wolfsburg Die Probleme mit dem elektronischen Notrufassistenten „eCall“ betreffen neben dem neuen VW Golf weitere Automodelle des Konzerns. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen könnte es bei Audi und Seat ähnliche Schwierigkeiten geben – derzeit wird dies intensiv geprüft. Die neuen Ausgaben des Audi A3, Seat Leon und Skoda Octavia basieren auf dem gleichen Grundbaukasten wie der Golf 8. Ursache für mögliche Ausfälle soll eine Fehlfunktion der Software sein. Für den Golf und Octavia gilt schon ein Lieferstopp.

Audi erklärte am Wochenende, bisher lasse sich „das Phänomen beim neuen A3“ nicht genau nachstellen. „Wir analysieren weiter, auch weil es kleinere Unterschiede in Hard- und Software gibt.“ Dem Fachblatt „Automobilwoche“ sagte ein Sprecher der Ingolstädter Tochter: „Die Grundannahme, dass auch entsprechende Audi-Modelle betroffen sein könnten, ist richtig.“ Bei Seat hieß es, man arbeite an einer Lösung.

