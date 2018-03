Wolfsburg Die lange schwächelnde Volkswagen-Kernmarke VW Pkw peilt bei ihrer Ertragskraft große Schritte nach vorn an. Bis 2025 solle die operative Rendite – also der Anteil des Ergebnisses im laufenden Geschäft am Umsatz – mindestens sechs Prozent erreichen, sagte Markenchef Herbert Diess am Mittwoch in Wolfsburg. Wichtige Wachstumstreiber seien die angesagten SUVs, gleichzeitig seien immer strengere Grenzwerte beim klimaschädlichen Kohlendioxid (CO2) die große Herausforderung.

Zur Profitabilität trägt laut Diess neben dem wachsenden SUV-Anteil auch das im Herbst 2016 vereinbarte Sparpaket „Zukunftspakt“ bei. Bis 2020 sollen demnach die jährlichen Kosten um 3,7 Milliarden Euro sinken. „Stand heute sind bereits rund zwei Milliarden Euro realisiert“, sagte Diess. Im laufenden Jahr solle die Marge zwischen vier und fünf Prozent liegen. Zum „Zukunftspakt“ gehört auch der Abbau von bis zu 30 000 Stellen, 23 000 davon in Deutschland. Im Gegenzug sollten rund 9000 Stellen in Zukunftsfeldern wie der Software-Entwicklung entstehen.

Der Markenchef betonte, die EU-Reduktionsziele beim Ausstoß des Klimagases CO2 blieben eine große Herausforderung. Derzeit liege die VW-Neuwagenflotte beim CO2-Ausstoß um 20 bis 30 Gramm über den angepeilten EU-Zielwerten von 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer. Den Grenzwert zu erreichen, sei nur möglich mit einem „relativ hohen“ Anteil von Elektroautos, sagte Diess.