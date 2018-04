Volkswagen gut ins Jahr gestartet

Wolfsburg Turbulenzen an der Unternehmensspitze und das Diesel-Desaster: Aller Unbilden zum Trotz startet Volkswagen solide ins laufende Jahr und will im Gesamtjahr einen Gang höherschalten. Im ersten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 3,6 Prozent auf 58,2 Milliarden Euro, unter dem Strich verdiente der Autogigant mit 3,3 Milliarden Euro allerdings etwas weniger als vor einem Jahr (rund 3,4 Mrd. Euro). Es wurden 2,7 Millionen Autos ausgeliefert – ein Plus von 7,4 Prozent.