Volkswagen bestätigt Ziele

Wolfsburg Volkswagen will sich von der Corona-Krise nicht aus der Bahn werfen lassen und hält an seinen wichtigsten Finanzzielen bis 2025 fest – trotz der Pandemie-Belastungen, wie das Top-Management am Montag betonte. „Ich bin optimistisch, dass wir dieses Jahr ordentlich abschließen“, sagte VW-Chef Herbert Diess in einer Telefonkonferenz. „2022 dürften wir dann wieder auf Vorkrisenniveau sein.“ 2021 werde ein „Übergangsjahr“ mit deutlicher Erholung bei Auslieferungen und Umsatz gegenüber dem laufenden Jahr, sagte Finanzchef Frank Witter.