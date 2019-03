VW-Chef: US-Zölle „echte Bedrohung“

Wolfsburg Volkswagen-Chef Herbert Diess warnt vor Milliardenkosten durch mögliche US-Importzölle. „Das wäre schwer zu verdauen. Es könnte uns zwei bis drei Milliarden Euro kosten – im schlimmsten Fall, bei 25 Prozent Zoll“, sagte Diess dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). „Das hätte auch Folgen für die Beschäftigung – eine echte Bedrohung, die wir versuchen, mit allen Kräften zu vermeiden.“ EU-Kommissarin Cecilia Malmström will in den nächsten Tagen in Washington über eine Annäherung im Handelsstreit beraten.