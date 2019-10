VW errichtet Wohnungen für Mitarbeiter

Wolfsburg VW errichtet über seine Immobilientochter Hunderte Mitarbeiterwohnungen am Stammsitz Wolfsburg. „In diesem Jahr werden insgesamt 145 Wohnungen im Stadtquartier Steimker Gärten, im Wellekamp und in möblierten Business-Apartments fertig“, sagte Meno Requardt, Geschäftsführer von Volkswagen Immobilien. 2020 sollten weitere 112 Wohnungen in den Steimker Gärten und etwa 50 Mietwohnungen im Stadtteil Fallersleben errichtet werden. Ziel ist es, im Schulterschluss mit der Stadt bis 2023 rund 550 neue Wohnungen meist für Konzernbeschäftigte zu bauen.