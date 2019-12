VW erzielt deutlich höheren Gewinn

Wolfsburg Die Kernmarke des VW-Konzerns schließt 2019 dank eines Sparkurses und guter SUV-Verkäufe mit einem deutlich höheren Betriebsgewinn ab. Bis 2024 sollen zudem elf Milliarden Euro in den Ausbau der Elek­troflotte fließen. „In einem schrumpfenden Gesamtmarkt hat die Marke Volkswagen weltweit Marktanteile dazugewonnen und das operative Ergebnis wesentlich verbessert“, sagte Geschäftsführer Ralf Brandstätter. Zur Höhe des Ertrags machte er noch keine Angaben. 2018 hatte die VW-Hauptsparte vor Sondereinflüssen wie Rechtskosten für die Dieselaffäre 3,239 Milliarden Euro Gewinn im laufenden Geschäft eingefahren.

Derweil kommt es beim wichtigen Elektromodell ID.3 von VW zu Verzögerungen mit der Software-Ausstattung. In der kürzlich gestarteten Produktion des Autos müssten in den kommenden Monaten mehrere Tausend Exemplare „nachbearbeitet“ werden, so das „Manager-Magazin“.