VW: Für Mitarbeiter CO2-Steuer?

Wolfsburg Volkswagen-Mitarbeiter sollen nach einem „Spiegel“-Bericht künftig für den Ausstoß des Klimagases CO2 etwa bei Flugreisen bezahlen. Eine interne „CO2-Steuer“ solle Anreize schaffen, den Kohlendioxidausstoß zu verringern, schrieb das Magazin unter Berufung auf einen Brief von Diess an seine Führungskräfte. Der hauseigene Flugservice wird demnach den Managern je verursachter Tonne CO2 100 Euro in Rechnung stellen – mit dem Geld will VW Klimaschutzprojekte mitfinanzieren.

Derweil ist der Volkswagen-Konzern wegen geringerer Verkäufe in China und Amerika schwächer ins Jahr 2019 gestartet. Weltweit lieferte der Konzern im Januar 882 200 Fahrzeuge aus – 1,8 Prozent weniger als im Januar 2018, wie VW mitteilte.