VW kippt Garantien für Manager

Wolfsburg Das mittlere Management bei Volkswagen muss sich wegen der finanziellen Belastungen des Konzerns in der Corona-Krise auf ein geringeres garantiertes Gehalt einstellen. Ende 2019 hatte das Unternehmen noch für etwa 18 000 Führungskräfte unterhalb der obersten Leitungsebene beschlossen, dass die zugesicherte Gesamtvergütung 2020 mindestens auf dem bisherigen Niveau bleiben und in den beiden Folgejahren dann auf 90 beziehungsweise 80 Prozent abschmelzen soll. Dies wurde nun geändert: Schon für dieses Jahr seien nur 90 Prozent der Bezüge garantiert, hieß es am Mittwoch aus Konzernkreisen. Für 2021 und 2022 werde die Bestandssicherung wohl weiter abgesenkt.

Grundsätzliche Kritik an einer möglichen Ausschüttung von Boni bei VW gab es in der Landespolitik. Es sei „absolut inakzeptabel“, dass VW nach staatlichen Kaufanreizen rufe, aber gleichzeitig Gewinne in Millionenhöhe ausschütten wolle, so Ex-Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP). Auch Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) deutete in der Debatte des Landtags an, dass die Vorstandsboni abgeschmolzen werden sollen.

