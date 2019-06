VW-Konzern verkauft weniger Fahrzeuge

Wolfsburg Beim VW-Konzern sorgt die Abhängigkeit von China für Probleme beim Absatz. Die weltweiten Auslieferungen im Mai gingen im Jahresvergleich um 3,6 Prozent auf 918 900 Fahrzeuge zurück, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mit. Vor allem die Flaute auf dem chinesischen Markt sorgte dabei für das Minus. In China wurde VW über alle Marken 8,3 Prozent weniger Autos, Lastwagen und Busse los. Ein besseres Abschneiden in Deutschland und auf dem amerikanischen Kontinent konnte das Minus in China nicht wettmachen. Nach fünf Monaten hat der Konzern mit 4,39 Millionen Fahrzeugen 3,7 Prozent weniger ausgeliefert.