VW liefert weniger Autos im Januar aus

Wolfsburg Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat nach dem starken Jahr 2018 im Januar deutlich weniger Autos ausgeliefert. Weltweit gingen in dem Monat 515 500 Fahrzeuge an die Kunden – 3,4 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auf dem wichtigsten Einzelmarkt China lieferte VW 287 900 Autos aus – ein Rückgang um 3,1 Prozent. Auf dem deutschen Heimatmarkt lag das Minus mit 39 300 Autos bei 9,2 Prozent. Höhere Auslieferungszahlen in Russland (plus 10,9 Prozent) und Brasilien (plus 10,8 Prozent) hätten die Rückgänge nicht ausgleichen können, teilte VW mit.