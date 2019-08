VW liefert weniger Fahrzeuge aus

Wolfsburg Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen hat im Juli mit 886 100 Stück weltweit 2,4 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mit. In Europa musste Volkswagen einen Rückgang um 3,6 Prozent auf 393 600 Fahrzeuge verkraften. In China legte VW um 1,3 Prozent zu. Weltweit liegt der Konzern mit 6,25 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen nach sieben Monaten 2,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau.