VW liefert weniger Autos an seine Kunden

Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern hat im November erneut weniger Autos an seine Kunden ausgeliefert, steht aber dennoch vor einem Auslieferungsrekord im Gesamtjahr. Weltweit sank der Absatz im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent auf 940 900 Fahrzeuge, teilte der Konzern am Freitag mit. Der Absatz in China, wichtigster Einzelmarkt des Konzerns, sankt um 7,3 Prozent auf 399 500 Autos. Dennoch stiegen die Auslieferungen von Januar bis November um 1,8 Prozent auf rund 9,92 Millionen Autos.