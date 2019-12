VW mit Absatzplus

Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern macht bei seinen Verkaufszahlen weiter Fortschritte. Im November lieferte der Konzern mit seinen 12 Fahrzeugmarken weltweit 988 800 Fahrzeuge aus – 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Freitag in Wolfsburg hieß. Damit verzeichnet VW im bisherigen Jahresverlauf ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 9,94 Millionen Autos. Die Entscheidung über ein neues Werk in der Türkei soll unterdessen „frühestens ab der Mitte des ersten Quartals 2020“ fallen.