VW steigert Absatz um 7,2 Prozent

Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern hat im Februar trotz der Belastungen aus der Diesel-Debatte seinen Absatz deutlich steigern können. Weltweit lieferten die Wolfsburger in dem Monat mit 737 700 Stück rund 7,2 Prozent mehr Autos und Nutzfahrzeuge an die Kunden aus als im Vorjahresmonat, teilte das Unternehmen am Freitag mit. „Besonders die Regionen Europa und Asien haben sich positiv entwickelt“, sagte Vertriebschef Fred Kappler. In den ersten beiden Monaten 2018 stieg der Absatz um 8,8 Prozent auf mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge.