VW verkauft erneut weniger Autos

Wolfsburg Der Autobauer Volkswagen bekommt im Verkauf weiter die Schwäche auf seinen wichtigsten Märkten zu spüren. Weil es in China und Europa auch im April nicht rund lief, lieferte die Kernmarke VW weltweit mit 487 400 Autos 6,2 Prozent weniger Fahrzeuge aus als ein Jahr zuvor, teilte der Konzern am Mittwoch in Wolfsburg mit. Nach vier Monaten steht damit ein Minus von 4,9 Prozent auf 1,94 Millionen Pkw zu Buche. „China bleibt eine große Herausforderung für uns und alle anderen Marktteilnehmer“, sagte Markenvertriebschef Jürgen Stackmann.