VW verkauft mehr Fahrzeuge

Wolfsburg Die Auslieferungen der VW-Kernmarke legten im November weltweit um 3,9 Prozent auf 586 400 Stück zu, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auf dem deutschen Heimatmarkt gelang VW im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von etwas mehr als einem Fünftel auf 54 800 Fahrzeuge.

Im wichtigsten Markt China konnte die Kernmarke des Konzerns bei einem schrumpfenden Gesamtmarkt vier Prozent mehr Wagen an die Kunden bringen (316 700). Nicht so gut lief es in der Region Zen­tral- und Osteuropa (minus 2,9 Prozent). In den USA trieb vor allem die hohe Nachfrage nach SUVs die Auslieferungen an. Sie stiegen insgesamt um 9,1 Prozent.