VW-Werk in Bratislava wird erweitert

Wolfsburg Nach den gescheiterten Plänen für ein neues Werk in der Türkei will VW massiv in das Werk in Bratislava (Slowakei) investieren. Die Kosten für die Erweiterung des Werks würden auf knapp eine Milliarde Euro geschätzt, berichtete die „Automobilwoche“. „Wir haben entschieden, in Bratislava die Kapazitäten aufzubauen“, sagte Konzernchef Herbert Diess der Zeitschrift. „Auch wegen Corona haben wir den Kapazitätsbedarf neu bewertet und benötigen zurzeit kein zusätzliches Werk.“ Zur konkreten Höhe der für den Ausbau fälligen Kosten sagte Diess nichts.