VW will mit neuem Logo punkten

Wolfsburg Volkswagen will sich nach dem Dieselskandal mit einem reduzierten VW-Logo künftig authentischer und umweltfreundlicher präsentieren. Ziel sei, mit jährlich einer Million verkauften elek­trischen Fahrzeugen bis 2025 zum Weltmarktführer in der E-Mobilität zu werden. Der Markenauftritt wurde dafür komplett überarbeitet. Das Logo wird erstmals seit 2012 angepasst: Ohne den bisherigen 3D-Effekt, dafür mit einem unten nicht angebunden „W“, soll es leichter wirken. In der Tradition von Käfer und Golf soll darüber hinaus der vollelektrische ID.3 zum neuen Gesicht von VW werden. Das Logo wird es beim ID.3 außerhalb Europas auch mit Beleuchtung geben.