Mobilität: VW nennt Fahrplan für ID.4

Wolfsburg /Zwickau /Emden Mit dem Elektro-SUV ID.4 soll der milliardenteure Ausbau der E-Mobilität bei Volkswagen noch in diesem Jahr die nächste Etappe erreichen. Nach dem verzögerten Verkaufsbeginn des ID.3, der die neue Serie reiner E-Autos begründet, kündigte VW-Kernmarken-Chef Ralf Brandstätter am Donnerstag den Marktstart des Folgemodells „auf jeden Fall bis zum Jahresende“ an. Der ID.4 werde außerdem mit allen Software-Funktionen auf die Straße kommen. Beim seit der vergangenen Woche ausgelieferten ID.3 müssen die Kunden noch Updates nachladen.

Beide Modelle sind für den weltgrößten Autokonzern in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung. Angesichts der Klimadebatte, der verschärften CO2-Ziele der EU und des Wandels zu alternativen Antrieben pumpt der Hersteller riesige Summen in Elektromobilität, Digitalisierung und Vernetzung. Der ID.3 soll dabei als „Golf“ des E-Zeitalters eine wesentliche Funktion erfüllen.

VW und seine Töchter müssen aber auch in anderen Fahrzeugsegmenten das Angebot erweitern, wenn sich die enormen Investitionen bezahlt machen sollen. In der Vermarktungsstrategie firmiert der ID.4, der kommende Woche vorgestellt wird, als „Weltauto“. Soll heißen: Er soll die bis zur Corona-Krise global gestiegene Nachfrage nach SUVs besser abdecken. Mit vergleichsweise geringen Abmessungen und als reiner Stromer hat er aus Sicht von VW gute Chancen. „Der ID.4 wird eine zentrale Rolle übernehmen“, sagte Brandstätter. „Er eröffnet den wichtigen Volumenmarkt der kompakten E-SUVs.“

Längerfristig sind im Konzern mehr als 70 vollelektrische Modelle geplant. Bis 2025 soll ein Fünftel der Auslieferungen auf E-Autos entfallen. Laut Brandstätter gibt es „intensive Diskussionen“ über kleine ID-Ableger. Die Produktion des ID.4 war Ende August angelaufen, er kommt zunächst – wie der ID.3 – aus dem Werk Zwickau. VW will das Modell auch in Asien und Nordamerika bauen, im chinesischen Anting soll die Fertigung noch 2020 beginnen. Nach und nach kommen weitere Standorte dazu, von 2022 an Emden und Hannover sowie das US-Werk Chattanooga.