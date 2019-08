Die Landtage Nord in Hude-Wüsting öffnet am kommenden Freitag, 23. August, ihre Pforten. An den vier Messetagen bis Montag, 26. August, hat die Agrar- und Freizeitmesse täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr als 600 Aussteller präsentieren sich auf dem 130 000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände. Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter wieder mehr als 70 000 Besucher.

Für die Besucher stehen direkt am Messegelände rund 11 000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Als Alternative bietet sich die Anreise per Bahn an, da der Bahnhof Wüsting an der Strecke Oldenburg-Bremen direkt am Veranstaltungsgelände liegt.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet zehn Euro. Der Eintrittspreis für eine Familienkarte (zwei Erwachsene plus zwei Kinder bis 14 Jahre) liegt bei 22 Euro. Vor allem aufgrund steigender Personalkosten fallen die Eintrittspreise etwas höher aus als im Vorjahr.

www.landtagenord.de