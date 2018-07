Wüsting Mehr als 70 000 Besucher haben im vergangenen Jahr den Weg zu den Landtagen Nord in Wüsting (Landkreis Oldenburg) gefunden, eine Zahl, die auch in diesem Jahr wieder angepeilt wird. Momentan laufen die Vorbereitungen für die 15. Ausgabe der beliebten Agrar- und Freizeitausstellung auf Hochtouren. „Es ist ein kleines Jubiläum für uns“, sagte Ausrichter Helmut Urban am Donnerstag bei der Programmvorstellung auf dem Hof Urban in Wüsting.

Das kostet der Eintritt Die Preise haben sich nach Angaben der Veranstalter im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Tageskarte für Erwachsene kostet neun Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen vier Euro. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt. Schüler, Studenten, Behinderte und Freiwilligendienstleistende zahlen fünf Euro (Ermäßigung nur bei Vorlage eines gültigen Ausweises). Die Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder bis 14 Jahre) kostet 19 Euro. Die Dauerkarte für Erwachsene kostet 19 Euro.

Und das soll ausgiebig gefeiert werden. Mehr als 600 Aussteller präsentieren sich auf einer Fläche von rund 13 Hektar. „Wir sind ausgebucht, aber ein bisschen was lässt sich wohl noch machen“, erklärte Holger Kreye, Mitglied des Veranstalter-Teams.

Das Portfolio richtet sich dabei keinesfalls nur an Berufslandwirte, sagen die Veranstalter. „Für die ganze Familie“ soll sie sein, die Messe vom 24. bis zum 27. August, sagte Urban. Damit es auch bei Regen keine Probleme gibt, wurde unter anderem der Parkplatz neu hergerichtet. Die Fläche umfasst zwischen 35 und 40 Hektar.

Erklärtes Ziel ist es auch in diesem Jahr, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, sich über moderne Landwirtschaft, aber auch über Probleme zu unterhalten – etwa das Thema Wasser. Wieder mit dabei ist nach einem Jahr Pause das beliebte Maislabyrinth, in dem Fragen zur Landwirtschaft gestellt werden.

Landmaschinen-Freunde sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen, die Treckerfreunde Wöschenland werden unter anderem mit historischen Treckern vertreten sein.

Auch den Bereich Kommunal-, Garten- und Landtechnik wird es in diesem Jahr geben. Im Gartenbereich geht es laut Hanno Pietrowski vom Organisationsteam vor allem um Mähroboter. In puncto Landtechnik sollen GPS-gestützte Maschinen, die unter anderem eigenständig lenken können, im Vordergrund stehen. „Wir haben dafür einen speziellen Parcours vorbereitet, der täglich ab 13 Uhr geöffnet ist“, sagte Pietrowski.

Einer der Höhepunkte ist die Großflächenmähkombination der Fa. Burdorf mit einer Arbeitsbreite von fast 15 Metern, erklärte Pietrowski.

Zwar gibt es in diesem Jahr kein Feuerwerk, dafür wird es am Samstag, 25. August, eine große Feier mit DJ im Festzelt geben, die in Kooperation mit der Landjugend stattfinden soll, erklärte Kreye.

Lob für die Veranstaltung gab es aus dem Kreis der Landtage-Förderer wie Kristina Holze (Arbeitsgemeinschaft der Volks- und Raiffeisenbanken Weser-Ems), die Harald Lesch vertrat, und von Holger Herms (Vertriebsleiter Privatkunden beim Energieversorger EWE).

Für die Familie

Auch in diesem Jahr gibt es Fahrzeugschauen, Gottesdienste und Andachten sowie Tierwettbewerbe (Rind, Pferd, Schaf). Unter anderem sind die Treckerfreunde Wöschenland und die Polizeireiterstaffel vertreten. Außerdem werden zehn verschiedene Rinderrassen präsentiert, darunter auch ein Dexter-Kalb. Beim Fitting-Workshop lernen Teilnehmer, wie eine Kuh frisiert wird. Eine besondere Hundeschau zeigt das Team von Schafland.de unter dem Motto „Border-Collie, Arbeitshund oder Genie“. An allen Tagen wird außerdem die Besichtigung einer Biogasanlage angeboten.

Für Kinder

Für Kinder stehen sowohl ein Spielplatz und Hüpfburgen als auch ein Streichelzoo bereit, erklären die Organisatoren. Angeboten wird außerdem Ponyreiten, das einen kleinen Betrag extra kosten soll, heißt es.

Anreise und Parken

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Bahnhof in Wüsting direkt an das Ausstellungsgelände grenzt. Die Parkflächen sind über die Holler Landstraße erreichbar. Das Parken ist an allen Tagen kostenlos. Für Gehbehinderte gibt es einen Shuttleservice vom Parkplatz aus. Die Messe ist an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen Website der Landtage Nord