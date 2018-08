Landtage erfolgreich beendet

Wüsting Auch die 15. Agrar-­ und Freizeitmesse Landtage Nord in Wüsting ist nach Angaben der Veranstalter wieder erfolgreich über die Bühne gegangen. Mehr als 600 Aussteller hatten sich bis einschließlich Montag auf dem 13 Hektar großen Ausstellungsgelände präsentiert. Einige der Aussteller hätten sich auch gleich für die nächste Messe angemeldet, die vom 23. bis 26. August 2019 stattfinden werde, sagte am Montagabend Messeleiter Holger Kreye.

Mit großer Routine hatte das Messeteam die große Schau, die mit ihrem familienfreundlichen Programm Landwirte und Nicht-Landwirte gleichermaßen anlockt, auch dieses Mal vorbereitet. Es gab viel Lob für die Gestaltung des Messegeländes.

Alles lief reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse. Auch der große Ansturm von Zehntausenden von Besuchern am Sonntag wurde prima gemeistert. Genaue Besucherzahlen lagen am Montag noch nicht vor. Sie dürften aber an die jeweils bis zu 70 000 Besucher in den Vorjahren heranreichen.