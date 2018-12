Kein Kali mehr aus Niedersachsen

Wunstorf Niedersachsens letztes Kalibergwerk in Wunstorf bei Hannover hat am Freitag nach 120 Jahren die Produktion eingestellt. Zum Ende der Frühschicht wurde im Werk Sigmundshall eine letzte symbolische Tonne Kalisalz gefördert, teilte der Dünger- und Salzhersteller K+S in Kassel mit. Grund für die Schließung ist, dass die Salzvorräte in dem Bergwerk zur Neige gingen und wirtschaftlicher Abbau immer schwieriger wurde. Zuletzt war man in 1400 Metern Tiefe tätig, wo trotz Kühlsystems 50 Grad Wärme herrschten.