Bremen Anfangs freute sich Laura Brandt auf ein leckeres Curry und andere asiatische Gerichte. Die Gewürze dafür orderte sie direkt bei einer Kleinbauern-Kooperative in Sri Lanka. Im dortigen Dschungel hatte die Wahlbremerin aus Minden acht Wochen in einer Unterkunft für nachhaltiges Reisen gewohnt, mit Einheimischen zusammengearbeitet und den Reichtum eines einfachen Lebens kennen und lieben gelernt.

Als der Mittdreißigerin in ihrer Küche im Bremer „Viertel“ der Duft von frischem Zimt, Curry, Kurkuma, Muskat und Pfeffer in die Nase stieg, machte es „Bumm!“, und die Erinnerungen an Reisen, Kochen, Abenteuer waren wieder da. In diesem Moment fiel die Entscheidung für ein Abenteuer, das seit gut zwei Jahren andauert. Ende nicht in Sicht.

Im Herbst 2017 eröffnete Laura Brandt nach anderthalbjähriger Vorbereitung ihren Online-Gewürzshop Yummy Organics. Die Unternehmerin verspricht ihren Kunden erstklassige Produkte. In kleinen Familienbetrieben werden diese traditionell angebaut, geerntet und getrocknet. Der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, künstliche Zusätze, industrielle Bearbeitung sowie lange Lagerzeiten sollen den ursprünglichen Geschmack und beste Qualität garantieren.

Doch Gewürzhändler gibt es viele. Laura Brandt suchte nach einem Alleinstellungsmerkmal und kam auf die leicht verrückte Idee, dass die Kunden den Preis selbst bestimmen können. „Kannst du eigentlich nicht machen, ist aber irgendwie spannend“, kommentierten ihre Freunde den mutigen Schritt.

Von 300 auf 1000 Kilo

Zu Beginn gab es bei Yummy Organics zehn Gewürze aus Sri Lanka in einheitlichen Größen. Die anfänglich 300 importierten Kilo sind mittlerweile auf eine Tonne angewachsen und das Sortiment auf ein Dutzend Sorten, die es in unterschiedlich großen Tüten, Dosen und Gläsern gibt. Mittlerweile bezieht Laura Brandt auch Chili aus Österreich, Safran aus Marokko, Ingwer aus Indien sowie Zimt aus Sansibar. Sie hat Geschenkboxen sowie Gewürzmischungen kreiert und verkauft ausschließlich Bio-Qualität. Zudem legt sie Wert auf fairen Handel, indem sie den Landwirten Festpreise über den üblichen Preisen zahlt, und die Lieferketten transparent macht. Kunden können auf der Yummy-Organics-Homepage den Weg der Bestellung von der Herstellung bis zur Haustür verfolgen.

Und wie ging das Konzept der freien Preisgestaltung auf? „Ich bin sehr zufrieden. Die Kunden sind bereit, etwa 30 Prozent mehr als nur kostendeckend zu zahlen“, antwortet die Unternehmerin. So ganz frei ist man bei der Preiswahl indes nicht, denn für jedes Produkt gibt es eine Preisspanne, die von ein bis 15 Euro reicht. Wer mehr zahlen möchte, darf das tun. Für jedes Gewürz ist ein Referenzpreis markiert, bei dem Laura Brandts Kosten gedeckt sind.

Zudem wird jede Wahl mit einem kurzen Text kommentiert. Der Tenor reicht von „Vielleicht überlegst du es dir ja noch mal?“ bis „Gutes Karma gibt es gratis oben drauf :). Danke!“. Ihr Preismodell habe sich bestätigt, meint Brandt. Sie weiß aber, dass dies langfristig nur mit einer Klientel funktioniert, die ähnlich tickt wie sie selbst, sprich: sozial engagierte Menschen, die Wert auf gute Lebensmittel legen und bereit sind, dafür tiefer in die Tasche zu greifen.

Dass die gebürtige Ostwestfälin als Ein-Frau-Unternehmerin Karriere machen würde, stand ursprünglich nicht auf ihrem Zettel. Laura Brandt beschloss schon als Kind, Grafikerin zu werden und verwirklichte ihren Traum. An der Hochschule Bremerhaven studierte sie Mediendesign, arbeitete anschließend in einer Hamburger Werbeagentur und wechselte vor zehn Jahren nach Bremen, weil ihr die Hansestadt an der Weser besser gefiel als die an der Elbe.

Zweifel an Agenturleben

Nach gut fünf Jahren im Großraumbüro einer Digitalagentur zweifelte die Mediendesignerin, ob sie so weitermachen wollte. Nach der zweimonatigen Auszeit in Sri Lanka wusste sie: „Das Agenturgeschäft hat für mich nicht mehr gepasst.“ Laura Brandt schwebte etwas Sinnvolles und Eigenes vor. Dann brachte ein Paketbote im Sommer 2015 den Gewürz-Karton.

Ohne Eigenkapital und bar allen kaufmännischen und unternehmerischen Wissens stürzte sich die reiselustige und neugierige Frau in die selbstgestellten Aufgaben. Sie startete eine Crowdfunding-Aktion, belegte Kurse, kreierte Produktdesigns und eine Webseite. Nebenbei arbeitete sie weiterhin Vollzeit und kündigte ein Vierteljahr, nachdem Yummy Organics online war. „Die Bestätigung der Kunden und das große Interesse an meiner Idee haben mich darin bestärkt, weiterzumachen“, sagt Laura Brandt. Das junge Start-up nahm langsam Fahrt auf. Die Gewürzhändlerin beliefert bundesweit Kunden, einige Supermärkte in Bremen und Firmen, die Geschenke suchen. Yummy Organics trage sich, sagt die Gründerin. Mit Gewinn rechnet sie frühestens nach drei Jahren. Nebenbei verdient sie Geld als freie Grafikerin dazu.

Zukunftspläne

Abgesehen von einer Aushilfe, die beim Verpacken und auf Märkten unterstützt, kümmert sich die Chefin um alles selbst. Dazu gehören etwa Marketing, Präsenz bei Messen, Akquise weiterer Lieferanten, Import, Finanzen, Vertrieb, Entwicklung neuer Produkte und Designs. Weil eine Frau diese Arbeit auf Dauer allein nicht stemmen kann, tritt Yummy Organics 2020 in eine nächste Phase. Laura Brandt hat zwei Gesellschafter in ihre Firma geholt. Mit deren finanziellen Beteiligungen sollen Leute eingestellt werden, um vor allem den Online-Handel und die Angebotspalette auszuweiten.

Laura Brandt denkt an Kreuzkümmel, Paprika, Vanille und getrocknete Kräuter. Darüber hinaus plant sie für die Warenproduktion eine gläserne Manufaktur. Dort würde Laura Brandt, die seit Oktober offiziell Gewürz-Sommelière ist, auch Gewürzseminare anbieten. Eröffnungstermin: etwa in einem Jahr. Natürlich möchte sie lieber heute als morgen die Gewinnzone erreichen. Aber wichtiger als der schnelle Euro ist ihr der Aufbau einer bewusst nachhaltig wachsenden Firma, die sie später einmal ihr Lebenswerk und größtes Abenteuer nennen kann.