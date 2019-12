Zertifikat für erworbene Fähigkeiten

Ahmad Sulaiman (links) und Idris Saido (rechts) heißen die ersten Absolventen des Validierungsverfahrens „Valikom Transfer“ – zumindest für das Handwerk im Oldenburger Land. Beide waren bereits in ihrem Heimatland Syrien als Friseure tätig. Im Vorfeld geschulte Berufsexperten nehmen nun eine Bewertung vor, in diesem Fall Manuela Osterloh (4. v.l.) und Bianca Pufall (2. v.l.) bei der Kreishandwerkerschaft Oldenburg. Koordiniert wird das Projekt von Saskia Schilling (3. v.l.) von der Handwerkskammer Oldenburg. Valikom Transfer soll quasi „sichtbar“ machen, welche Berufserfahrungen vorhanden sind. Dies wiederum kann den Weg in eine Anstellung erleichtern. BILD: