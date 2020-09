Zetel Wer an diesem Wochenende von Zetel oder Bockhorn Richtung Sande oder Wilhelmshaven fahren will, muss einen Umweg in Kauf nehmen: In Höhe der Autobahnbrücke der A 29 ist die Blauhander Straße (Landesstraße 815) bis Montagmorgen, 4 Uhr, gesperrt.

Grund sind Bauarbeiten an der Autobahnbrücke: Für den Neubau des ersten Teilstücks der Brücke mit dem Fahrstreifen Richtung Wilhelmshaven wird an diesem Wochenende das Traggerüst aufgebaut. Umleitungen sind ausgeschildert – auch für Radfahrer.