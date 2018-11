VW: In Zwickau bis zu 330 000 E-Autos

Zwickau /Emden VW zurrt seine Ziele für Zwickau als erstes reines Elektroauto-Werk des Konzerns fest. Künftig sollen dort bis zu 330 000 E-Modelle pro Jahr hergestellt werden – mehr als an jedem anderen VW-Standort. Dies teilte der Autobauer am Donnerstag mit. Als weltweit erster Volumenanbieter rüste man eine komplette Fabrik vom Verbrennungsmotor auf die Elektromobilität um. Auf E-Autos ausgerichtet werden sollen bald auch die Werke Emden und Hannover. An diesem Freitag entscheidet der Aufsichtsrat über die nötigen Investitionen.