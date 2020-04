Produktion: Er startet erstes VW-Inlandswerk wieder

Zwickau /Wolfsburg /Emden Zurück ans Band: Nach rund fünf Wochen Corona-Stillstand läuft bei Volkswagen die Autoproduktion langsam wieder an. Den Anfang machte am Donnerstag das Werk im sächsischen Zwickau – mit halbem Tempo. „Gesundheit geht vor Stückzahl“, sagte der Geschäftsführer Technik und Logistik bei Volkswagen Sachsen, Reinhard de Vries.

• Emder in Zwickau

De Vries (56) ist auch im VW-Werk Emden bekannt. Ab 1998 hatte er dort die Programmplanung und Fahrzeugsteuerung übernommen, ab 2001 die Leitung der Logistik und Produktionssteuerung. Nach einer Zeit in Auslandsstandorten, dann in Braunschweig und in Wolfsburg, trat er in Zwickau an, wurde 2018 Geschäftsführer. De Vries baute die E-Auto-Fertigung maßgeblich mit auf, bei der Zwickau im Konzern vorangeht. Emden folgt.

In Zwickau sollen in nur einer Schicht pro Tag 50 Fahrzeuge gefertigt werden, ein Drittel der bisherigen Menge. In Zwickau wird seit November 2019 mit dem vollelektrischen ID.3 das – neben dem Golf 8 – wichtigste neue Modell des Konzerns gebaut.

Auch im benachbarten Motorenwerk Chemnitz fährt Volkswagen den Betrieb nun schrittweise hoch. Die Gläserne Manufaktur in Dresden, wo seit Donnerstag wieder ausgeliefert wird, soll am 27. April folgen – ebenso der Stammsitz Wolfsburg sowie die Fabriken Emden und Hannover. In einigen internen Zulieferwerken der Gruppe wird schon wieder gearbeitet, weitere Autowerke sollen hinzukommen.

Um die Sicherheit der rund 10 000 Mitarbeiter an den drei sächsischen Standorten zu gewährleisten, setzt Volkswagen unter anderem auf verschärfte Hygienestandards, strikte Abstandsregeln und kürzere Reinigungsintervalle. In dieser Woche wurden zunächst 1500 Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt, weitere 500 sollen am Montag folgen, hieß es nun.

• Mitarbeter erfreut

Einer von ihnen ist Heiko Gruner, der sichtlich froh darüber ist, wieder am Band zu stehen. „Mir hat in den letzten Wochen eine Aufgabe und die gewohnte Tagesstruktur gefehlt“, sagt der 49-Jährige. Gerade hat er mit seinem jungen Kollegen Max Brühmann einen Scheinwerfer an der Front eines schwarzen ID.3 eingebaut – mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen. „Arbeitshandschuhe trage ich wie 90 Prozent meiner Kollegen immer, aber die Maske ist schon ungewohnt“, räumt er ein.

Weil der Scheinwerfer nur zu zweit eingesetzt werden könne und ein Abstand von 1,50 Meter dabei nicht machbar sei, gelte Maskenpflicht, erläutert Holger Hollmann, Leiter der Montagehalle 5. Vor dem Wiederanlauf habe man jede einzelne Arbeitsstation hinsichtlich des Infektionsrisikos neu bewertet. Auch in Waschräumen, Umkleiden und Toiletten sowie beim Mittagessen gilt: Abstand halten. Zudem muss jeder Mitarbeiter vor Arbeitsbeginn einen Selbsttest machen, Temperatur messen inklusive.

Sein Gesundheitskonzept mit mehr als 100 Einzelmaßnahmen stellt der Autobauer auch seinen weltweit 40 000 Lieferanten zur Verfügung. Mit dem Wiederanlauf in Sachsen können die ersten von ihnen etwas aufatmen.

• Keine Alternativen

„Insbesondere die Zulieferunternehmen, die Komponenten wie Achsen, Cockpits oder Kabelstränge in Sequenz fertigen und den Fahrzeugwerken direkt vorgelagert sind, brauchen den Wiederanlauf dringend“, sagte Dirk Vogel vom Netzwerk Automobilzulieferer Sachsen. Die Betriebe hätten kurzfristig keine Alternativen.

Im slowakischen Bratislava, wo der VW-Konzern etwa große SUVs und Kleinwagen baut, ist die Produktion bereits wieder angelaufen. Besonders wichtig wird zu Beginn kommender Woche dann der Neustart im Wolfsburger Stammwerk, das unter anderem den Golf und Tiguan fertigt. Auch die Lkw- und Bus-Tochter MAN startet am Montag.

Nach den deutschen sollen dann weitere europäische und amerikanische Standorte die Arbeit fortsetzen. Das VW-US-Werk Chattanooga kehrt ab dem 3. Mai schrittweise aus der Pause zurück. Leiter Tom du Plessis erklärte: „Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, um strikte Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen.“ Im Gegensatz zu Deutschland (Kurzarbeit) galt für die US-Kollegen meist unbezahlter Zwangsurlaub.

Anfang Mai sollen Fabriken in Lateinamerika und Südafrika den Betrieb aufnehmen. In China, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte, sind fast alle Standorte zurück am Netz.