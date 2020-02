Zwölf Millionen Fahrzeuge aus Emder VW-Werk

Die Belegschaft des Emder Volkswagen-Werks hat jetzt das zwölfmillionste Fahrzeug verabschiedet. Wie der Autobauer am Donnerstag mitteilte, wurde das Auto, ein Passat GTE, bereits Ende Januar produziert. Neuer Besitzer werde ein Unternehmen in Essen sein. Das Emder VW-Werk war nach der Gründung des Standorts 1964 zunächst auf die Fertigung des Käfers spezialisiert. 1977 startete die Produktion des Passat, den das Werk in der achten Generation bis heute fertigt. Zurzeit bereitet sich der Standort auf den Bau von Elektroautos vor. BILD: