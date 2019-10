Oldenburg Es sieht aus wie Plastik und fühlt sich auch so an – ist es aber nicht. Wenn Marcus Nülken seine „Icepops“, kleine bunte Bällchen die aus Maispulver gemacht werden, verkauft, befinden sich diese in einem transparenten Becher, der ebenfalls aus Mais besteht. Genauer gesagt aus Maisstärke – und die ist biologisch abbaubar. Seine Kunden brauchen hier also kein schlechtes Gewissen wegen ihres ökologischen Fußabdruckes haben.

Doch wie sieht es an anderer Stelle aus? Zehn Tage Kramermarkt stehen für viel Spaß, Partys und leckeres Essen. Sie stehen aber auch für einen hohen Energieverbrauch und große Abfallberge, die durch die Besucher entstehen.

Wie nachhaltig kann eine solche Veranstaltung tatsächlich sein? Die NWZ hat mit Michael Hempen, Vorsitzender des Oldenburger Schaustellerverbandes, und Dennis Ostendorf, Marktmeister der Stadt Oldenburg, gesprochen. Sie berichten, was unternommen wird, um den Markt nachhaltig zu gestalten und geben auch einen Ausblick, was sich in dieser Hinsicht in Zukunft noch ändern soll.

„Wir verbrauchen an den zehn Kramermarkt-Tagen etwa 400 000 Kilowatt Strom“, berichtet Hempen. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Zweipersonenhaushalt verbraucht etwa 4000 Kilowatt pro Jahr. Vor einigen Jahren habe man im gleichen Zeitraum noch etwa 600 000 Kilowatt verbraucht. „Die Schausteller haben ihren Energieverbrauch stark reduzieren können, indem sie zum Beispiel ihre Beleuchtung auf LED umgestellt haben“, weiß Hempen. Zudem sei der Strom, der auf dem Kramermarkt genutzt werde, sogenannter „grüner Strom“ aus erneuerbaren Energiequellen.

Einen großen Stellenwert habe auch das Thema Müll für die Marktorganisatoren. „Wir sortieren unseren Müll seit etwa zehn Jahren, um weniger Restmüll zu produzieren“, berichtet Hempen. Pro Veranstaltung spare man mit dieser Aktion etwa 8000 Euro.

Und auch an den Imbissbuden seien viele Anbieter darauf bedacht, möglichst wenig Müll zu produzieren. „Das fängt bei der Wurst an, die es im Brötchen und nicht in der Schale gibt“, sagt Ostendorf. Geschirr und Besteck sei in vielen Fällen die Mehrwegvariante oder aus recycelbaren Materialien. So wie die Holzgabeln an Pommesbuden oder Pappschälchen, in denen Champignons serviert werden, die ohne Plastik auskommen.

„Langfristig gesehen wollen wir ein plastikfreies Volksfest werden, soweit das machbar ist und damit der Zeit wieder einmal voraus sein“, sagt Hempen. Denn das seien die Volksfeste schon in vielen Fällen gewesen. Schließlich seien es Veranstaltungen wie der Kramermarkt gewesen, auf denen es die erste öffentliche medizinische Versorgung gab. Und auch die Elektrizität sei durch Jahrmärkte in die Dörfer gebracht worden. „Warum sollten wir nicht auch einer der Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit sein?“, fragt Hempen.