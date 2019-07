Oldenburg Brände, Wasserschäden oder auch Schädlinge sind der Albtraum eines jeden Museums. So auch in Oldenburg: Die Sammlung des Landesmuseums Natur und Mensch – unser Projektpartner im NWZ-Insektenjahr – umfasst rund 300 000 hochsensible und filigrane Insekten, darunter auch Unikate.

Fraglich ist, ob dieses wertvolle Archiv ewig hält. Hinzu kommt ein dramatisches Artensterben in der Natur: Bis zu drei Viertel der fliegenden Insekten sind bereits verschwunden, etliche Arten vom Aussterben bedroht. Was läge also näher, als die bestehenden Archive zu digitalisieren und sie so für die Nachwelt zu erhalten – am besten dreidimensional?

Mit dieser Aufgabe beschäftigen sich seit Oktober 2018 Paul Kalinowski und Niklas Haase. Die beiden Studenten des Master-Studiengangs Geoinformationswissenschaften an der Jade Hochschule in Oldenburg haben einen Scanner gebaut, mit dem kleinste Objekte äußerst genau dreidimensional vermessen werden können. „Das Scanverfahren ermöglicht sehr detaillierte Bilder“, sagt Niklas Haase und präzisiert: „Es lassen sich Details am Objekt von bis zu vier Mikrometern erfassen.“ Zum Vergleich: ein Haar ist etwa 40 Mikrometer dick.

Vorlage aus Darmstadt

Als Grundlage diente den beiden 25-jährigen Studenten der Scanner „DISC3D“ der Technischen Universität Darmstadt, den die Forscher Bernhard Ströbel und Michael Heethoff entwickelten. Die Forscher stellten die Baupläne das Geräts anderen Wissenschaftlern zur Verfügung. Paul Kalinowski und Niklas Haase setzten sich für ihr Projekt das Ziel, den Scanner (Kostenpunkt für die Materialien: rund 5000 Euro) weiter zu entwickeln.

Die Tüftelei am Algorithmus der Software hat sich gelohnt: Den Studenten gelang es, die messtechnische Leistungsfähigkeit des Systems um den Faktor 20 zu optimieren. Nun können Objekte ab einer Größe von 2,3 Millimetern gescannt werden, zum Beispiel Bettwanzen.

Wie funktioniert der Scanner? Das präparierte Insekt wird im Zentrum zweier Halbkugeln montiert, die es gleichmäßig mit indirektem Licht beleuchten. Motoren können das Objekt um zwei Achsen drehen. Die Kamera fährt dabei auf Schienen vor und zurück, während es stetig Bilder von dem Insekt aufnimmt. So kann jede Ebene des Insektes scharf abgebildet werden.

Riesige Datenmengen

Die schärfsten Bereiche eines Bildstapels von 120 Einzelbildern werden zu einem maximal scharfen Bild montiert („Focus Stacking“). So werden an 356 Positionen insgesamt 42 720 Aufnahmen gemacht, wobei allerdings riesige Datenmengen entstehen – insgesamt rund 480 Gigabyte. Aus allen Bildpositionen errechnet anschließend eine Software ein dreidimensionales Modell, das am Ende ungefähr 500 Megabyte groß ist.

Zum Einsatz kommt der Insektenscanner für Objekte aus dem Oldenburger Landesmuseum Natur und Mensch, dessen wissenschaftlicher Mitarbeiter Michael Demanowski die Studenten seit März unterstützt. „Das gescannte Typenmaterial ist einzigartig und stammt oft von seltenen Arten. Es hat einen großen Wert für die Wissenschaft“, sagt Demanowski. Ihm gefällt vor allem die sehr schonende Analyse der Objekte ohne ruckartige Bewegungen. Das bisher genutzte Mikroskop wird auf diese Weise wohl bald überflüssig.

Weltweiter Zugriff

Dr. Christina Barilaro, stellvertretende Direktorin des Landesmuseums, freut sich über die Vorteile der neuen Technik. „Mit dem 3D-Scanner können wir filigrane und sehr seltene Insekten anderen Forschern weltweit zur Verfügung stellen, ohne dass diese extra ins Haus kommen müssen.“ Denn Messungen, die am 3D-Modell durchgeführt werden können, seien sehr präzise, ergänzt Paul Kalinowski: „Aufgrund der hohen Qualität des 3D-Modells lässt sich beispielsweise die Messung von Fühlern mit sehr hoher Genauigkeit durchführen.“ Bei einer Detailauflösung von vier Makrometern können auch kleinste Entfernungen – wie etwa Abstände der Fühlerglieder – gemessen werden, was besonders für die Bestimmung von Insekten wichtig sein kann.

Nicht nur Wissenschaftler, auch Schulen und andere Institutionen oder auch Bürger könnten bald von der Messtechnik profitieren, indem Sammlungen digitalisierter Insekten öffentlich auf Internetseiten zur Verfügung gestellt werden. Schließlich zeigen die Sammlungen auch, wie sich die Natur im Laufe der Jahre verändert.

Allerdings steckt die Technik noch in den Kinderschuhen. So dauert ein vollautomatischer Scan-Prozess derzeit rund zwölf Stunden. Hinzu kommen sechs Stunden für die Modellberechnung. Sollen alle rund 300 000 Insekten der Sammlung des Landesmuseums digitalisiert werden, würde dies nach jetzigem Stand der Technik 225 000 Tage dauern. Das sind mehr als 616 Jahre – utopisch. Dies könnte nun in einem Folgeprojekt optimiert werden.