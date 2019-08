Neuenburg /Dangast Der Trägerverein Gaudium Frisia sucht zur Verstärkung des ehrenamtlichen Bühnenbau-Teams Männer und Frauen mit handwerklichem Geschick.

Am nächsten Donnerstag, 29. August, um 17 Uhr treffen sich die Bühnenbauer in Neuenburg, um Einzelheiten des Bühnenbildes für die neue Freilichttheater-Produktion „Vom Fischer und seiner Frau“ in Dangast zu besprechen. Neben den rein handwerklichen Arbeiten, hält der Vorentwurf für das Team auch kleinere Herausforderung bereit. Spezialeffekte müssen unauffällig und funktional ins Gesamtbild eingebaut werden.

Wer Lust und Interesse hat mitzumachen, kann sich unter Tel. 04453/935299 oder per E-Mail an gaudiumfrisia@ewetel.net informieren. Das Team freut sich über jedes neue Gesicht.