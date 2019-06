Zetel Die Anwohner des Markthamms im Wohngebiet „Am Hankenhof“ haben es satt. Sie haben sich schon mehrfach bei der Gemeinde über das beschwert, was im Sommer auf dem zentralen Platz in Zetel abgeht: Jugendliche würden oft die halbe Nacht lang mit ihren Rollern auf dem Markthamm im Kreis fahren, laut Musik hören, Alkohol trinken. Am nächsten Morgen würden dann überall Flaschen, Scherben und Müll liegen. Die Gemeinde Zetel will etwas dagegen tun. Deswegen hat sie jetzt neue Regeln aufgestellt und die in einer „Satzung über die Benutzung von öffentlichen Anlagen“ aufgeschrieben. Damit hat die Gemeinde eine rechtliche Handhabe, gegen Unruhestifter vorzugehen. Wer sich nicht daran hält, muss in Zukunft mit Strafen rechnen.

In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend haben die Politiker die neuen Regeln beschlossen. Mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung verabschiedeten sie die neue Satzung.

Demnach ist es jetzt verboten, sich „zum Zwecke des Verzehrs von Alkohol“ auf öffentlichen Plätzen aufzuhalten, ebenso wie der Aufenthalt „in einem durch Alkohol und Drogen beeinflusstem Zustand“. Ausgenommen sind die Gäste der Gastronomie. Es bleibt Auslegungssache, wann sich jemand nur „zum Zwecke des Verzehrs von Alkohol“ auf dem Platz aufhält und ob das nicht rein theoretisch auch für die gilt, die beim Hüttenzauber in der Adventszeit einen Glühwein an der Hütte auf dem Markthamm trinken. Doch der Sinn dahinter ist klar: Die Gemeinde will mit der Satzung verbieten, dass junge Leute sich auf dem Markthamm treffen, um sich volllaufen zu lassen, die Nachtruhe der Anwohner zu stören und ein Chaos aus Plastikmüll und zerbrochenen Flaschen zu hinterlassen.

Verboten ist es ab sofort auch, auf öffentlichen Anlagen der Gemeinde wie dem Markthamm „Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen“, außerdem verboten sind „das laute Anfahren und Bremsen und das Betreiben von Verstärker- und Lautsprecheranlagen aus Kraftfahrzeugen“. Auch auf dem Markthamm zu fahren oder Fahrzeuge dort abzustellen ist verboten.

Müll hinterlassen, auf Bäume klettern, singen, schreien und grölen in der Nachtruhe: All das ist ab sofort laut Satzung verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit Platzverweisen rechnen. Außerdem werden „Ordnungswidrigkeiten“ mit Bußgeldern belegt. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit bis zu 1000 Euro Strafe rechnen.

Kommentar dazu: Deutschland, deine Verbote