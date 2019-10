Auto brennt auf Marktparkplatz

Zetel Ein Auto hat am späten Samstagnachmittag um 17.48 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Neuenburger Straße in Zetel gebrannt. Die alarmierte Freiwillige Ortswehr Zetel lokalisierte das Feuer im Kofferraum. Die Rauchentwicklung ging vom Kompressor eines Pannenhilfe-Kastens aus. „Der Schmorbrand konnte abgelöscht werden“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Was zur Entwicklung des Brandes beigetragen habe, sei nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.