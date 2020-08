Radfahren für das Klima

Zetel /Bockhorn /Varel Die Gemeinde Zetel nimmt in diesem Jahr wieder an der landkreisweiten Klimaschutzaktion „Stadtradeln“ teil. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Varel und Bockhorn nehmen nicht teil. Vom 7. bis 28. September können alle Zeteler mitmachen. Infos zum Projekt gibt es im Internet (www.stadtradeln.de/zetel). Fragen beantwortet Jascha Burow im Rathaus unter Tel. 04453/935241 sowie per E-Mail an burow@zetel.de.