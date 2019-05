Brücke wieder freigegeben

Zetel Die Brücke über das Friedeburger Tief ist seit Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Gemeinde Zetel am späten Donnerstagnachmittag mit. Demnach seien die Sanierungsmaßnahmen an der Brücke soweit abgeschlossen. Die Kosten betrugen rund 155 000 Euro. Betroffen waren davon vor allem Radfahrer, der landwirtschaftliche Verkehr und die Anwohner in der Zetelermarsch.