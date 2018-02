Zetel Alle Eltern der Schüler der vierten Jahrgänge in Bockhorn, Zetel, Neuenburg und Grabstede sind zu einem Info-Abend am Donnerstag, 15. Februar, eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. In der Aula der Grundschule Zetel stellen sich die weiterführenden Schulen vor, die die zukünftigen Fünftklässler besuchen können: die Oberschule Bockhorn, die Integrierte Gesamtschule Zetel und das Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel.