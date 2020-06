Rauschfahrt ohne Führerschein

Zetel Betrunken, im Drogenrausch und ohne Fahrerlaubnis war ein 34-Jähriger in Zetel mit seinem Auto in der Nacht zum Sonntag unterwegs. Bei der Kontrolle fiel den Beamten zunächst Alkoholgeruch auf. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der Mann auch noch Betäubungsmittel genommen hatte. „An einer Beeinflussung mangelte es also nicht, jedoch an einer Fahrerlaubnis“, heißt es im Polizeibericht. Dem Mann wurde Blut abgenommen und ein Verfahren eingeleitet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen