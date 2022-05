Abschlussveranstaltung „Zeitung in der Schule“: Lesenswerte Schülertexte ausgezeichnet

Im Nordwesten Eine Zeit voll spannender Diskussionen, Interviews und aufwendiger Recherche liegt hinter den Schülerinnen und Schülern, die an dem Projekt „Zeitung in der Schule“ (Zisch) von NWZ und LzO teilgenommen haben. „Ihr alle habt tolle Arbeit geleistet“, sagte Tanja-Vera Asmussen vom Vorstand der LzO auf der Abschlussveranstaltung am Donnerstag, bei der die besten Artikel ausgezeichnet wurden.

Zisch sei „zum wichtigsten medienpädagogischen Projekt“ der NWZ geworden, sagte Chefredakteur Ulrich Schönborn. Gerade heute, in Zeiten von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, sei die Frage umso aktueller, wo und wie man an gesicherte Informationen kommen kann.

Zisch gibt es seit 1992, seitdem haben mehr als 40 000 Schüler daran teilgenommen, sagte Dr. Winfried Spiegel vom Aachener IZOP-Institut. An der aktuellen Projektrunde nahmen 35 Klassen aus den Landkreisen Oldenburg und Friesland teil. Es seien viele „lesenswerte Artikel zu unterschiedlichsten Themen“ entstanden – „recherchiert unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie“.

Vielseitiges Ergebnis

Mit ihrem Beitrag „Hier werden die Karten auf den Tisch gelegt“ schafften es die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8d des Mariengymnasiums Jever auf den ersten Platz in der Kategorie „Beste Zeitungsbeiträge“. Sie besuchten die „Spiel Welt Jever“, sprachen mit dem Inhaber über die Auswirkungen der Pandemie und testeten selbst einige Spiele. Das vielseitige Ergebnis überzeugte die Jury, die sich aus Projektverantwortlichen von LzO, NWZ und IZOP-Institut zusammensetzte.

Den zweiten Platz belegte Merle Offer, Schülerin der Klasse 10d des Gymnasiums Wildeshausen, mit ihrem Artikel „Von der dunklen Seite des Internets“. Ihre Klasse hatte sich auf ihren Artikel geeinigt, auch die anderen Schülerinnen und Schüler hatten sich in eigenen Texten kritisch mit Internet und Social Media auseinandergesetzt.

Den dritten Platz teilten sich die Klasse 8.1 der IGS Friesland Nord mit „Wem folgt die Jugend von heute?“ und die Klasse 9d der IGS Am Everkamp mit „Warum auf Fleisch verzichten?“. Ein Sonderpreis ging an den Wahlpflichtkurs „Journalismus“ der Waldschule Hatten für eine kreative Arbeit zum Thema „Die NWZ in Bildern – farbenfroh – informativ – sportlich“.

Zeitung weiterhin nutzen

Alle waren sich einig: Die Teilnahme an Zisch war spannend, hat Spaß gemacht und sich gelohnt: „Wir haben eine Menge mitgenommen.“

Beeindruckt über die Vielfalt der Themen, die die Schüler bearbeiteten, zeigte sich Marion Daniel, stv. Landrätin des Landkreises Oldenburg. Sie wie auch Reiner Tammen, stv. Landrat des Landkreises Friesland, legten den Schülern ans Herz, auch über das Projekt hinaus die Tageszeitung als wichtiges Medium zu nutzen.

An der nächsten Projektrunde werden der Landkreis Cloppenburg und die Stadt Oldenburg teilnehmen. Allen, für die Zisch jetzt zu Ende gegangen ist, gibt Tanja-Vera Asmussen einen Wunsch auf den Weg: „Bleibt wissbegierig.“

Die Gewinnertexte und weitere Artikel aus dem Zisch-Projekt finden sich in einem Online-Spezial unter www.nwzonline.de/zisch