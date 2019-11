Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Irene Keller, Nahla Kanjo (Familienbüro) und die beim Familienbüro angesiedelten „Frauen mit Migrationshintergrund“ haben am Montagmorgen die „Frei-Leben-Fahne“ von Terre des Femmes an den Cloppenburger Rathausbalkon gehängt. Das geschah anlässlich des Internationalen Tags „Nein zu Gewalt an Frauen“, der 1999 von der UN-Generalversammlung ins Leben gerufen worden ist. Diese hatte sich seinerzeit beunruhigt darüber gezeigt, dass es nicht gelungen sei, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Frauen vollständig umzusetzen. Mit dem Aktionstag soll Gewalt gegen Frauen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden.