Fairness: Fußballer rutschen weiter ab

Landkreis Der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst steht nach der Hinrunde auf dem vorletzten Platz beim VGH-Fairness-Cup. Bei dem vom Niedersächsischen Fußballverband am Donnerstag veröffentlichten Ranking rutschte der Kreis in der Tabelle aus dem unteren Mittelfeld im Vorjahr nun noch einmal deutlich nach unten. In 384 Spielen verteilten die Schiedsrichter 835 gelbe, 34 gelb-rote und 26 rote Karten. Im Durchschnitt kommt der Kreis damit auf 2,7786 Punkte. Im Vergleich der insgesamt 33 Fußballkreise schneidet nur Celle (3,2440 Punkte) schlechter ab. Angeführt wird die Fairness-Tabelle zur „Halbzeit“ vom Fußballkreis Diepholz (2,0127).