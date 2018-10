Delmenhorst /Wildeshausen Die Volleyballer des VfL Wildeshausen bleiben in der Oberliga so etwas wie die Mannschaft der Stunde: Im Derby bei der VG Delmenhorst/Stenum feierte der Aufsteiger am Samstag mit 3:1 (22:25, 25:22, 25:11, 25:20) den dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Mit zehn Punkten nimmt das Team um Spielertrainer Frank Gravel den dritten Tabellenplatz ein.

„Wir haben uns jetzt neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz erarbeitet“, haben Gravel und Co. die Bodenhaftung trotzdem nicht verloren – für sie bleibt vorerst der Klassenerhalt das oberste Saisonziel. Dass in Delmenhorst mit dem Derbysieg der nächste Schritt in diese Richtung gemacht werden konnte, ermöglichte eines Leistungssteigerung ab dem zweiten Satz. „Daran hatten vor allem unsere Mittelblocker Frederik Bartelt und Linh Nguyen im Angriff sowie Fabian Muhle mit seinen Aufschlägen einen großen Anteil“, hob der Spielertrainer ein Trio hervor.

Zu Beginn des Spiel gingen die Wildeshauser zwar früh in Führung, verloren diese aber, weil die Abstimmung verloren ging und die Annahme bei den gegnerischen Sprungaufschlägen schwächelte.

Ab dem zweiten Durchgang spielten die Gäste ohne ihren Libero Helge Mildes, trotzdem fand die Annahme besser ins Spiel. Mit guten Aufschlägen setzte sich der VfL auf 19:11 ab. Danach scheiterten die Wildeshauser mehrfach am gegnerischen Block, so dass Delmenhorst auf 23:22 herankam. Der nächste Angriff von Fabian Muhle saß aber, und danach nutze der VfL auch direkt den ersten Satzball. Nach einer klaren Angelegenheit im vierten Abschnitt blieb der vierte bis zum 14:14 umkämpft. Frederik Bartelt und Linh Nguyen hielten mit ihren Angriffen die Wildeshauser immer im Spiel. Kurz geriet die Annahme der Delmenhorster ins Wanken, und der VfL setzte sich mit vier Punkten vorentscheidend ab. An diesem Samstag bereits geht es mit Heimspielen gegen TV Baden II und TSV Hollern-Twielenfleth weiter.

VfL: Frank Gravel, Linh Nguyen, Torben Dannemann, Helge Mildes, Frederik Bartelt, Fabian Muhle, Maik Backhus, Leon Gravel, Paul Schütte, Marco Backhus.